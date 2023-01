Najprv obedy zadarmo v školách zrušili, teraz ich chcú zaviesť: Koho sa budú týkať a čo na to odborníci?

Toto sme tu už raz mali! Sme rodina plánuje v najbližších dňoch predložiť legislatívny návrh, ktorým by sa do praxe vrátili obedy zadarmo.

Paradoxné je, že práve táto koalícia túto pomoc rodinám po svojom nástupe zrušila. Sú školy na viac stravníkov pripravené a za akých okolností budú musieť rodičia doplácať?!

Obedy zadarmo zaviedla ešte v roku 2018 vláda Smeru. Súčasná koalícia ich po svojom nástupe zmietla zo stola a zaviedla vyšší daňový bonus a nedávno zvýšila prídavky na dieťa na 60 eur. Teraz chce jedna zo strán presadiť opäť aj obedy zadarmo, a môže získať dostatočnú podporu. „Väčšina škôl sa dnes nachádza podľa metodiky ministerstva školstva v 4. a 5. pásme, navrhujeme preto zavedenie dotácie za obed na 1. stupni 2,10 eura a na 2. stupni 2,30 eura. V materských školách by bola táto suma 1,40 eura,“ vysvetľuje predkladateľka Petra Kištúfková s tým, že o návrhu zákona by sa mohlo hlasovať koncom januára a do praxe by sa obedy zadarmo mohli zaviesť od 1. apríla.

Štát nezacvaká celú sumu

Táto dotácia kompletne pokryje nákup potravín a rodičia túto položku už nebudú musieť doplácať. Hovoriť o obedoch úplne zadarmo však nemožno. Platiť sa totiž stále budú režijné náklady, ktoré sa v súčasnosti pohybujú od 15 do 20 eur. „Výška režijných nákladov je v kompetencii obecných a mestských zastupiteľstiev, ktoré si urobia všeobecne záväzné nariadenie a dajú to ako nariadenie pre školy,“ doplnila Krištúfková. Takže od samospráv bude závisieť, ako to premietnu do nákladov rodičov - či režijné náklady zatiahnu na 100 %, alebo vyrubia nejaký doplatok pre rodičov. Stredných škôl sa táto pomoc týkať nebude.

Opozícia hovorí o chaose

Súčasná opozícia hovorí, že koalícia si prihrieva len volebnú polievočku a vysmieva sa rodinám do tváre. „Postup Sme rodina je smiešny aj preto, lebo strana Hlas-SD už verejne predstavila a podala na najbližšiu schôdzu parlamentu návrh zákona, ktorý má opäť zaviesť tzv. obedy zadarmo, resp. dotácie na obedy pre deti posledného ročníka materských škôl a žiakov základných škôl,“ hovorí poslanec Erik Tomáš. O návrhu sú však ochotní rokovať a podporiť ho.