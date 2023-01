Zamiešajú nové strany kartami? Politológ o tom, aké šance majú tieto subjekty

Politická mapa Slovenska sa možno zásadne zmení. Hoci súčasný triumvirát preferenčne najúspešnejších strán v zložení Hlas, Smer a Progresívne Slovensko vyzerá zatiaľ jasne, už o niekoľko týždňov im môžu začať dýchať na krk nové subjekty, ktoré práve teraz vznikajú, prípadne sa ešte len komplikovane rodia na kuloárnych rokovaniach.

Kto s kým sa chce pred septembrovými predčasnými voľbami spojiť a kto má najväčšie šance zapôsobiť na voličov?



Dzurindovci a Jablko

Najväčšie haló je okolo projektu Mikuláša Dzurindu. Ten len v utorok podpísal memorandum so stranou Spolu, premenovali sa na Modrú koalíciu a chcú oznamovať posily či formu, akou pôjdu do volieb. Súčasťou by mohla byť Dobrá voľba, premiér Eduard Heger, minister obrany Jaroslav Naď, ľudia okolo Jána Budaja alebo Lucia Ďuriš Nicholsonová a jej nová strana Jablko. „Nemusí to byť úplné fiasko, ale potenciál strany, ktorej by šéfoval Dzurinda, nie je väčší ako jednociferný,“ myslí si politológ Jozef Lenč.