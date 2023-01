Prezidentka zatiaľ vláde dôveruje: Niečo ju však trápi! Budúci mesiac budú iný, upozorňuje

Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nevidí dôvod chodiť na rokovania dočasne poverenej vlády. Ako vysvetlila, rozhodovanie o bodoch, ku ktorým sa má vzhľadom na obmedzené právomoci kabinetu vyjadriť, sa deje ešte pred tým, ako vláda zasadne. Okrem toho sa vyjadrila k prípadnému zlyhaniu vlády vo veci ambulantného sektora.

"Ten súhlas alebo nesúhlas, ktorý udeľujem vláde, sa musí udiať vopred. Ja som dopredu oboznámená s podkladmi a s bodmi, ku ktorým sa mám vyjadriť. Buď sa k nim vyjadrím súhlasne, alebo nesúhlasne, následne to vláda už len sprocesuje," priblížila Čaputová.

Dočasne poverená vláda by až do predčasných volieb mala pokračovať v režime, ktorý sa začal v decembri jej odvolaním. "Nie je to najšťastnejšie, je to vláda, ktorá je odvolaná, a z povahy veci vyplýva, že jej právomoci sú limitované. To je aj dôvod, pre ktorý som hovorila o potrebe predčasných volieb už v júni," podotkla prezidentka.

Ako pripomenula, niektoré právomoci nemôže vláda vôbec vykonávať a časť právomocí môže vykonávať s jej súhlasom. "Pokiaľ ide o nejaké úvahy o tom, že by sa právomoci, ktoré vykonávať nesmie, dali obchádzať, nie je to celkom tak, pretože nie všetko sa dá schváliť cez zákon v parlamente, čo je jediná cesta, ktorou môže vláda realizovať závažnejšie kroky," myslí si hlava štátu.

Prezidentka si rovnako uvedomuje potrebu silného ambulantného systému. "Je to veľký problém. Je jasné, že ambulanciám hrozí, že sa budú zatvárať," upozornila Čaputová. Riešenie by podľa nej malo byť ale oznámené v krátkom čase.

Rezort zdravotníctva by chcel riešenie predstaviť do konca týždňa. Členovia Asociácie súkromných lekárov (ASL) plánujú poplatky pre pacientov na pokrytie prevádzkových nákladov zaviesť od 1. februára. Slovenská lekárska komora tiež varuje, že bez dofinancovania hrozí, že poskytovatelia neuzavrú zmluvu so zdravotnými poisťovňami a pacient si bude musieť zdravotnú starostlivosť platiť sám.