Najvyšší súd rozhodol: Voľby starostu v tejto obci sú neplatné! Čo sa stalo?

Voľby starostu obce Hromoš sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR. Dôvodom je závažné porušenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čo malo vplyv na výsledky volieb. Rozhodnutie je právoplatné. TASR o tom v utorok informoval hovorca súdu Michal Hajtol.

"Volebnú žalobu podal neúspešný kandidát na starostu obce, ktorý v komunálnych voľbách v obci Hromoš získal 150 hlasov. Žalovaným je úspešný kandidát na starostu obce, ktorý získal v komunálnych voľbách 158 hlasov," priblížil. Rozdiel medzi kandidátmi na funkciu starostu obce bol podľa neho osem hlasov.

Neúspešný kandidát v žalobe argumentoval, že členovia volebnej komisie nehlasovali medzi sebou, ktorí členovia vykonajú voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky u voličov požadujúcich takéto hlasovanie. "Vzhľadom na uvedenú pochybnosť senát NSS SR ďalej skúmal priebeh hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ako aj to, či nedochádzalo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania," vysvetlil Hajtol.

Žalobca podľa neho taktiež namietal vážne narušenie priebehu volieb a porušenie volebného moratória, ktoré mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť rozhodovanie niektorých voličov. Kandidát na funkciu starostu obce mal byť v priebehu konania volieb, teda počas hlasovania, po jeho skončení a v čase sčítavania hlasov, opakovane prítomný vo volebnej miestnosti.

Uvedené zásahy žalovaného do volieb a hlasovanie do prenosnej schránky považuje NSS SR za neprijateľný zásah do volieb zo strany kandidáta. "Ten spolu s uvedenými porušeniami vytvára komplex porušení a zásahov do slobody volieb, ktorý je takej intenzity, že odôvodňuje vyhlásenie volieb za neplatné a ich zopakovanie," vyhlásil hovorca.

Anonymizované rozhodnutie NSS SR bude zverejnené na webovom sídle súdu do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia.