Krvavý horor v Pobedime nahrali kamery: Obvinili ženu vďaka viedozáznamu z miesta činu?!

Obvinili ju! Po krvavom sobotnom horore si v obci Pobedim (okr. Nové Mesto nad Váhom) ľudia stále kladú otázku, čo sa vlastne v dome hrôzy stalo. Nikto nevie, prečo chcela útla Renáta (34) zabiť exmanžela Jána (58) aj ich synčeka Janka (4).

Vyšetrovateľom však čo-to naznačil videozáznam z bezpečnostných kamier, ktoré mali doma nainštalované. Podľa polície žena bývalého muža bodla, syna porezala a následne sa sama podrezala. Ženu v pondelok preto vyšetrovateľka obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a prečinu ublíženia na zdraví.V dome, kde sa v sobotu večer krvavý incident odohral, sú vnútri namontované bezpečnostné kamery.

Ján, ktorému rozľahlý rodinný dom patrí, poskytol záznamy policajným vyšetrovateľom. Tí v pondelok večer vyhodnotili priebeh celej udalosti, no stále hľadajú motív, prečo ku krvipreliatiu došlo. Ako jeden z nich môže byť aj to, že sa Ján so ženou pred časom rozviedol. Práve on sa mal údajne nedávno sťažovať starostke obce, že sa musel rozviesť.

Bodnutý do krku aj chrbta



Po analýze záznamov vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne vzniesla obvinenie 34-ročnej žene. „Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo zistené, že sa obvinená v sobotu krátko po 20.00 hod. v rodinnom dome v obci Pobedim pokúsila usmrtiť svojho bývalého manžela. Počas toho, ako bol poškodený k obvinenej obrátený chrbtom a hral sa so svojím synom, ho mala bodnúť nožom do oblasti chrbta a krku. Následne malo dôjsť medzi bývalými manželmi k zápasu, počas ktorého mala žena vysloviť aj slová: „Zabijem ťa.“ Poškodený v obave o svoj život a zdravie z rodinného domu utiekol k susedom, ktorých požiadal o pomoc,“ informovala policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová s tým, že mužovi boli pri útoku spôsobené viaceré zranenia, a to na tvári, krku, pleci, chrbte a na rukách.