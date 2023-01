Koalícia sa nakoniec dohodla na zmene Ústavy SR: Komu (ne)pomôžu voľby 30. septembra?!

Konečne našli zhodu! Koalícia sa dohodla, že predčasné voľby budú 30. septembra. Kým opozícia pení od zlosti a hovorí o predlžovaní politického marazmu, v parlamente sa zrejme nájde potrebných 90 poslancov, ktorí za zmenu ústavy zdvihnú ruky. Pre koho je jesenný termín výhra a komu môže, naopak, uškodiť?!

Hoci Boris Kollár bol za jarné konanie predčasných volieb, nakoniec ustúpil koaličným partnerom a k urnám pôjdeme až na jeseň. Potrebná bude aj zmena ústavy. „Termín v tomto uznesení bude 30. september. Súčasťou návrhu bude aj to, že k zmene volebného systému bude môcť prísť len so súhlasom 90 poslancov,“ vysvetlil predseda vlády Eduard Heger. V nasledujúcich dňoch by sa všetky tieto ústavné zmeny mali udiať v parlamente.



Kto zdvihne ruku za?



Heger tvrdí, že bývalá koalícia má dostatočný počet hlasov, aby ústavu zmenila. Dohodu podporujú kluby OĽaNO (37 poslancov), Sme rodina (17 poslancov plus Martin Borguľa), traja poslanci Za ľudí aj desiatka poslancov občianskodemokratickej platformy okolo Jána Budaja.

Očakáva sa, že za budú aj nezaradení poslanci, ktorí v minulosti patrili ku koalícii, aj ľudia okolo Tomáša Tarabu. Dvadsať hlasov dodá aj SaS. „Na texte zmeny ústavy sme sa dohodli, ale úplne definitívne to bude vtedy, keď Mária Kolíková tento text napíše, rozpošle kolegom a oni povedia áno,“ uviedol Richard Sulík.



Vládu má v hrsti prezidentka



Prezidentka Zuzana Čaputová má v rukách to, kto tu bude vládnuť do septembrových volieb. Minulý týždeň však uviedla, že ponechá až do volieb poverenie na vykonávanie vládnych a ministerských kompetencií členom vlády Eduarda Hegera.