V národnej kultúrnej pamiatke v Komárne začína pulzovať život: Budete prekvapení, čo vznikne v pevnosti

Vrátia zašlú slávu európskemu unikátu! V priestoroch pevnostného systému v Komárne vznikajú nádherné priestory, v ktorých budú reštaurácia, vináreň, apartmány, wellness, ale aj remeselný pivovar. Pevnosť, ktorú sa Turkom nikdy nepodarilo dobyť, slúžila počas socializmu ako kasárne Sovietskej armády.

Za unikátnou rekonštrukciou priestorov kasárne stojí Jaroslav Papp. Ten prišiel do Komárna ešte v roku 2000. „Po návšteve a prehliadke priestorov starej a novej pevnosti som premýšľal, ako by som mohol pomôcť procesu záchrany národnej kultúrnej pamiatky. V tej dobe bol v priestoroch pevnosti zrekonštruovaný mestom iba jeden objekt, a to objekt bývalej prachárne,“ spomína. S kolegom Jozefom Magyaricsom založili v roku 2006 neziskovku Stará pevnosť Komárno a o 4 roky uzatvorili s mestom nájomnú zmluvu na objekt Bastion Madony v novej pevnosti na účely firemných spoločenských akcií.

Drahá zima



Keďže mali úspech, vyhliadli si časť kasárenskej budovy v novej pevnosti, tzv. stredný rizalit, priestory ktorého v minulosti sa využívali ako vojenská kaplnka. S magistrátom uzatvorili nájomnú zmluvu a objekt o veľ­kosti 1 200 štvorcových metrov kolaudovali v roku 2020. Ponúka možnosti ubytovania, stravovania a relaxácie návštevníkov. V zime sa tu však neubytujete.

„Je to pamiatkový objekt bez možnosti zateplenia a prevádzkové náklady na vykurovanie elektrinou sú nefinancovateľné,“ vysvetľuje. Súčasťou rekonštrukcie sú ďalšie tri projekty. Okrem informačného strediska a apartmánov je to i remeselný pivovar. V ňom si budú návštevníci môcť pozrieť samotný proces varenia piva. Rekonštrukcia by sa mala dokončiť koncom tohto roka.

Miesto v UNESCO



Protiturecká pevnosť v Komárne je pevnosť vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala v roku 1546 výstavba starej pevnosti a v roku 1658 novej pevnosti. Dňa 31. mája 1963 bol súbor siedmich objektov starej a novej pevnosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s fortifikačným systémom mesta Komárno, vytvoreným v období napoleonských vojen, tvorí protiturecká pevnosť Komárňanský pevnostný systém alebo aj Pevnosť Komárno. Tento systém je najväčším fortifikačným komplexom na Slovensku a je zapísaný do predbežného zoznamu svetového dedičstva UNESCO.