Kollár o termíne predčasných volieb: So zatvorenými očami kývne aj na podmienku OĽaNO

SaS podporí predčasné parlamentné voľby bez akýchkoľvek ďalších podmienok, deklaroval predseda strany a poslanec Richard Sulík. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár potvrdil ochotu pristúpiť na kompromis so septembrovým termínom volieb, hoci preferuje máj alebo jún.

Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Kollár chce hlasovať v parlamente o uznesení k predčasným voľbám hneď po tom, ako vyjde zmena Ústavy SR v zbierke zákonov. Odmietol tak náznaky o zámere hlasovať o uznesení až v marci. Ako zdôvodnil, prezidentka Zuzana Čaputová je od februára pripravená menovať úradnícku vládu. Sulík deklaroval snahu urobiť všetko pre to, aby mohol byť termín predčasných volieb vyhlásený do konca januára.

"So zatvorenými očami" je Kollár ochotný podporiť zmenu legislatívy, aby volebný zákon mohla meniť iba ústavná väčšina, čo je podmienka OĽANO na predčasné voľby. Odmieta však zakotvenie Špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry do ústavy. Sulík argumentuje, že veľa podmienok sťažuje dohodu.

Referendum o zmene ústavy považuje Sulík za zbytočné, keďže najvyšší zákon štátu plánuje zmeniť parlament. "Toto referendum by nebolo, keby sa bývalá koalícia správala normálne," poznamenal Kollár. Upozornil, že ani úspešné referendum by automaticky neviedlo k predčasným voľbám.

Kollár a Sulík sa zhodujú, že dočasný premiér Eduard Heger (OĽANO) by sa mal čo najskôr vyjadriť, či zostáva alebo odchádza z hnutia. Ako podotkli, pri rokovaniach nevedia, koho Heger zastupuje, či OĽANO alebo iný subjekt.