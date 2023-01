Letisko v Bratislave sa už chystá na hlavnú letnú sezónu: Pozrite, aké nové letecké linky pribudnú

Bratislavské letisko sa už pripravuje na tohtoročnú letnú letovú sezónu trvajúcu od konca marca do záveru októbra. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi potvrdil, že napriek relatívne dobre zvládnutému roku 2022 sa už pripravujú na hlavnú sezónu v roku 2023.

„Budeme intenzívnejšie pracovať s brigádnikmi, ako aj trénovať a školiť našich zamestnancov, aby boli pripravení na zvládanie letných návalov,“ uviedol šéf najväčšieho domáceho letiska. V letnom letovom období pribudnú na bratislavskom letisku viaceré nové pravidelné linky. Priamu linku do Kaunasu, druhého najväčšieho mesta Litvy, bude zabezpečovať spoločnosť Ryanair od 27. marca trikrát týždenne od 27. marca. Priame spojenie do Atén bude prevádzkovať dopravca Aegean Airlines dvakrát v týždni od 5. júna, pričom z gréckej metropoly možno letieť na mnohé ostrovy či do Ázie a Afriky.

„Ďalšou novinkou je pravidelné spojenie do Podgorice, hlavného mesta Čiernej Hory, ktorá je čoraz populárnejšou dovolenkovou destináciou pre mnohých Slovákov,“ priblížila špecialistka pre vzťahy s verejnosťou na bratislavskom letisku Veronika Hauswaldová. Túto linku budú prevádzkovať aerolínie Air Montenegro dvakrát týždenne od 17. júna.

„Novinkou bude tiež egyptské letovisko Marsa Alam, priamu linku bude prevádzkovať spoločnosť Air Cairo,“ dodala Hauswaldová. Do tejto destinácie asi 250 kilometrov južne od Hurghady pri Červenom mori bude egyptský dopravca pravidelne lietať už od 28. marca dvakrát týždenne. S pravidelnými charterovými letmi do Marsa Matruh pri Stredozemnom mori, približne 240 kilometrov západne od Alexandrie, začne v júni. Air Cairo už zabezpečuje celoročne pravidelnú linku do Hurghady. Letná letová sezóna začne platiť s prvou zmenou času od 25. marca a potrvá do ďalšej zmeny času do 29. októbra, kedy sa začne zimná letová sezóna.