Tragédia na priechode v Košiciach: Vodič zramoval chodca († 71) so psom, zrážka skončila fatálne

Chodec po zrážke s autom v nemocnici podľahol zraneniam, bližšie okolnosti nehody, ktorá sa stala v Košiciach v sobotu (21. 1.) večer, polícia vyšetruje.

Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová s tým, že auto zrazilo staršieho muža na jednom z priechodov na Slaneckej ulici. "Podľa doterajších zistení 25-ročný vodič z okresu Košice-okolie viedol osobné motorové vozidlo značky Fiat Panda po Slaneckej ulici v smere jazdy do centra mesta, pričom sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Na riadne vyznačenom priechode pre chodcov narazil do 71-ročného Košičana, ktorý spolu so psom prechádzal po priechode," priblížila hovorkyňa.

Chodca s ťažkými zraneniami previezli do jednej z košických nemocníc, v nedeľu pred 3. hodinou vážnym zraneniam podľahol. Pes krátko po zrážke zahynul na mieste. Vodiča, ktorý sa pri nehode nezranil, na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v jeho organizme mu odobrali biologický materiál.