Heger o zmene ústavy aj zhode exkoalície: Toto je naša priorita na posledné mesiace vládnutia

Bývalé koaličné strany sa zatiaľ zhodujú na tom, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť uznesením Národnej rady SR. Zhoda je predbežne tiež na septembrovom termíne volieb. Predbežná dohoda je aj na zmene legislatívy tak, aby na zmenu volebného systému bola potrebná ústavná väčšina.

Rokovania majú pokračovať v nedeľu večer. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Ako premiér skonštatoval, v utorok (24. 1.) sa začína schôdza parlamentu, kde je potrebné otvorenie rozpravy k zmene ústavy, predložia sa pozmeňovacie návrhy, ktoré budú mať podporu, a tie sa prerokujú a schváli sa znenie Ústavy SR.

"Smerujeme k tomu, že sa volebné obdobie ukončí uznesením, čiže 90 poslancov v parlamente musí dať hlas na to, aby sa ukončilo volebné obdobie predčasne. Je to uznesenie, ktoré by sa následne po zmene ústavy predložilo do parlamentu, a takýmto spôsobom by sa nastavil presný termín volieb," načrtol Heger.

Na zakotvenie špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry do ústavy podľa neho zatiaľ nie je v bývalej koalícii dostatočná podpora.