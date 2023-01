Aliancia volá po neodkladnej zmene ústavy: Toto si myslia o neúspešnom referende

Voliči ukázali, že odmietajú zneužitie referenda na kampaň politickej strany. Mimoparlamentná Aliancia to uviedla v reakcii na oficiálne výsledky sobotného (21. 1.) plebiscitu.

Otázku vypísania predčasných volieb môžu podľa nej rozlúsknuť jedine poslanci Národnej rady SR, strana preto naďalej volá po neodkladnej zmene Ústavy SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.

"Nízka účasť voličov na referende naprieč celou krajinou neznamená, že prevažná časť obyvateľov Slovenska nechce predčasné voľby, a predstavitelia koaličných strán odvolanej a dočasne poverenej vlády by to mali akceptovať. Mali by si uvedomiť, že nízka účasť bývalej koalícii nevráti ani spoločenský kredit, ani parlamentnú väčšinu," uviedla Magdeme.

Parlament by mal podľa Aliancie v utorok (24. 1.) pristúpiť k zmene ústavy v intenciách potrebných na vypísanie predčasných volieb v čo najkratšom možnom termíne.

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť sobotného referenda o zmene Ústavy SR. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť. Deviate referendum v histórii samostatnej SR inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.