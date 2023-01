Prekvapivé! Pozrite, čo sa deje v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku

Účasť na referende v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku, ktorá sa nachádza na Štrbskom Plese, v sobotu zvyšujú turisti a dovolenkujúci v Tatrách. Aj prvý volič, ktorý čakal pred miestnosťou ešte pred otvorením o 07:00, prišiel hlasovať s voličským preukazom. Informovala o tom agentúru SITA predsedníčka volebnej komisie Alexandra Kašovská.

Volebná miestnosť bola zriadená v budove vysunutého pracoviska obce Štrba, pod ktorú toto lyžiarske a turistické centrum patrí. Podľa Kašovskej tam približne do 13:30 prišli spomedzi domácich 92 oprávnených voličov zatiaľ ôsmi, kým na volebný preukaz odvolilo takmer päťdesiat. „Myslím si, že poobede či do večera bude viac ľudí, určite aspoň spomedzi turistov,“ povedala s tým, že vyššej účasti by podľa nej mohlo napomôcť aj dlhšie otvorenie volebných miestností do 22:00 v porovnaní s poslednými voľbami.

Medzi voličmi bol dnes v okrsku č. 4 aj Pavol zo Žiliny, ktorý prišiel do Tatier na kratšiu dovolenku. „Bol som si zalyžovať, zabežkovať a idem odvoliť. Spojil som príjemné s užitočným,“ uviedol. Na referendum prišiel, pretože to pokladá za povinnosť. „Toto obdobie je potrebné skončiť, treba aby tam bola konečne nová konsolidovaná vláda, ktorá bude robiť poriadok na Slovensku, a nie to, čo sa tam momentálne deje,“ zhodnotil.