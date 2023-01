ONLINE Referendum 2023: Hlasujú väzni i pacienti, za sebou to majú Fico i Pellegrini! Aká je účasť?

Začalo sa v poradí deviate referendum v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Voliči sa môžu vyjadriť k tomu, či sa bude dať v budúcnosti ukončiť funkčné obdobie parlamentu v opätovnom referende alebo v parlamente. Situáciu s vami sledujeme v ONLINE prenose.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Hlasovacie miestnosti sú otvorené od siedmej rána a svoje brány zatvoria o desiatej večer. Na hlasovacom lístku bude nasledovný text: "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?" V praxi to znamená, že Slováci v prípade platnosti referenda donútia poslancov zmeniť ústavu tak, aby do nej pripísali, že na vyhlásenie predčasných volieb stačí 76 hlasov poslancov. Môžete hlasovať aj v našej ONLINE ankete:

Anketa slúži len na naše účely. Ak chcete, aby bol váš hlas platný, je potrebné ho odovzdať osobne vo vašom meste alebo obci.

{{ poll.title }} Ďakujeme za Váš hlas {{ question.text }} * {{ answer.text }}

{{ answer.text }}

{{ answer.text }}

* Povinné otázky {{ poll.poll_type == 'quiz' ? 'Vyhodnotiť' : 'Odoslať' }} Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }} Pochváľte sa výsledkom na Facebooku! {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? answer.percent + '%' : answer.votes }}

13:40 Ak sa volič pri vypĺňaní hlasovacieho referendového lístka pomýli, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o nový. Nesprávne upravený lístok si nenecháva, má ho odložiť na určené miesto, inak mu hrozí pokuta 33 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke ministerstva vnútra. "Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur," píše sa na webe.

13:31 V Ivanke pri Nitre zatiaľ referendum neláka. V obci bolo zapísaných približne 2430 voličov, ktorí sa mohli zúčastniť na referende, pričom o pol jednej popoludní ich k urnám v troch volebných miestnostiach prišlo iba 296. „Ľudia síce chodia, ale je ich zatiaľ málo. Žiadnu mimoriadnu udalosť sme však nezaznamenali a referendum prebieha pokojne,“ povedali pre agentúru SITA predsedovia všetkých troch komisií.

13:23 Vo volebnej miestnosti by si mali ľudia prekryť horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci súboru rád k sobotňajšiemu referendu. Radí tiež dodržiavať odstupy či používať dezinfekciu. "Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a podobne)," ozrejmila hovorkyňa úradu Daša Račková.

13:14 Volia aj v Zariadení pre seniorov Náruč v Prešove. Voliči na snímke čakajú na možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky.

13:07 V Trnave majú voliči pre hlasovanie v referende otvorených 25 volebných miestností. Vo volebnom okrsku číslo 1 priamo na radnici, prišlo dopoludnia k referendovej urne menej ako 10 percent voličov. „Vo voličských zoznamoch máme zapísaných 1702 voličov, do 12. hodiny ich prišlo 150,“ povedal predseda okrskovej komisie Peter Salczer. Prichádzajú podľa neho voliči všetkých vekových kategórií, teda nielen starší. Komisia sa niekoľkokrát stretla s problémom, že chceli voliť ľudia, ktorí patrili do iného okrsku a nemali k dispozícii voličský preukaz.

12:58 Okrsková komisia číslo 17 v bratislavskom Starom Meste na Gaštanovej ulici zaznamenala do obeda vyše šesťpercentnú účasť na referende. Patrik Pavlovič, predseda sedemnástej okrskovej komisie, si myslí že najviac ľudí príde voliť až popoludní, čím by účasť v konečnom dôsledku mohla dosiahnuť 50 percent. „Voliči sú skôr starší ľudia, trend je, že chodia manželské páry. Väčšinou sú to voliči od 40 do 65 rokov, mladí voliči boli zatiaľ len traja," uviedol Pavlovič.

12:54 Polícia zatiaľ v Bratislavskom kraji neeviduje žiadne incidenty ani narušenia verejného poriadku v súvislosti so sobotňajším referendom. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. "Môžem konštatovať že situácia je pokojná, bez narušenia verejného poriadku alebo incidentov," uviedol pre TASR. Problémy polícia neeviduje ani v súvislosti s dopravou.

12:45 Trenčiansky župan a poslanec Národnej rady SR Jaroslav Baška (Smer-SD) dúfa, že najväčšie percento účasti v dnešnom referende bude mať Trenčiansky kraj. Uviedol to pre agentúru SITA krátko po tom, čo absolvoval referendový akt vo svojej rodnej obci Dohňany (okres Púchov) v spoločnosti svojej manželky.

12:40 O možnosť hlasovať v sobotňajšom referende prostredníctvom prenosnej volebnej schránky požiadalo v Banskej Bystrici 120 ľudí. Sú medzi nimi i väzni či pacienti hospitalizovaní v nemocniciach na území mesta. Pre TASR to uviedla vedúca organizačného oddelenia Mestského úradu v Banskej Bystrici Helena Koreňová.

"V Banskej Bystrici sú to dve väznice, v oboch je to po 20 voličov. V dvoch nemocniciach je to dohromady asi 15 pacientov," priblížila Koreňová. Ako dodala, o možnosť hlasovať v referende do prenosnej volebnej schránky požiadali aj viacerí seniori zo zariadení sociálnych služieb na území mesta. Podmienkou je, aby mal volič v zariadení vedený trvalý pobyt, hlasovať budú v spoločnej miestnosti alebo pri svojom lôžku.

12:33 V referende už odhlasoval aj líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Svoj hlas odovzdal na Gymnáziu Grosslingová v Bratislave. Zároveň vyzval ľudí, aby využili svoje ústavné právo. O čom je podľa svojich slov presvedčený?

12:16 V meste Prešov je vytvorený aj špeciálny 67. volebný okrsok, ktorý je určený pre ľudí s ochorením COVID-19. Na využitie tejto voľby sa však prihlásil iba jediný občan. V okrese Sabinov špeciálnu komisiu ani nevytvorili.

11:54 V podtatranskej obci Stráne pod Tatrami (okr. Kežmarok) je zatiaľ len veľmi nízky záujem o referendum. Z 1 264 zapísaných voličov prišlo dopoludnia do 11:00 do jedinej volebnej miestnosti zriadenej v materskej škole asi do dvadsať ľudí. Predsedníčka volebnej komisie Zuzana Pitoňáková pre agentúru SITA povedala, že veľkú účasť neočakávajú. Referendové lístky tam majú aj v rómskom jazyku, keďže ide o obec, v ktorej z viac ako 2 300 obyvateľov tvorí 93 percent rómska populácia.

11:43 Ak volič nemôže sám hlasovať, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže mu pomôcť iná osoba, nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie. Takýto volič musí svoju situáciu oznámiť pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. Ak voličovi ide za plentu pomáhať iná spôsobilá osoba, hlasovací lístok musí upraviť podľa pokynov voliča. "Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb," dopĺňa rezort vnútra.

11:29 V sobotnom referende môžu hlasovať aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19. Mali o to požiadať do piatka. K nahláseným voličom prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.

Špeciálne hlasovať môžu voliči, ktorí majú k dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

11:13 Martovce, okres Komárno: Členka folklórneho súboru z Martoviec tradične v kroji vhadzuje obálku z hlasovacím lístkom do volebnej schránky.

11:03 Výpadky elektriny, ktoré sú v niektorých okresoch, by nemali narušiť priebeh referenda. "Ak by sa situácia nevyriešila do večerných hodín, budeme informovať o postupe," povedala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Ak by niektoré okrsky nemohli pre výpadky energie fungovať a muselo by sa v nich hlasovanie prerušiť, hlasovanie by sa tam predlžovalo.

10:53 Všetky volebné miestnosti v krajských mestách Nitra a Trnava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas a bez problémov. Volebné komisie pre referendum zatiaľ nezaznamenali žiadne problémy, informovali hovorca Nitry Tomáš Holúbek a hovorkyňa Trnavy Veronika Majtanová.

10:45 O špeciálne hlasovanie požiadalo 176 voličov. Zo 79 utvorených špeciálnych komisií funguje 66. "Podľa informácií z okresov, 13 špeciálnych komisií nezačalo činnosť, lebo žiaden z voličov o špeciálne hlasovanie nepožiadal," vysvetlila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.

10:39 Referendum zatiaľ prebieha bez problémov, fungovať by mali všetky okrskové volebné komisie. Na brífingu to uviedol predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz. "Nemáme v súčasnosti žiadnu informáciu, že by bol niekde problém. Všetky komisie by mali riadne fungovať a referendum prebieha tak, ako by malo," povedal Orosz.

10:30 Všetky volebné miestnosti v okresoch Žilina, Trenčín a Ilava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas. Doposiaľ okresné volebné komisie (OVK) pre referendum nezaznamenali žiadne problémy. "V územnom obvode okresného úradu Žilina nenahlásili, že by niektorá volebná miestnosť potrebovala začať neskôr alebo odročiť začiatok referenda. Zatiaľ je priebeh pokojný," povedala pre TASR Petronela Rumanová z OÚ Žilina. Členovia žilinskej OVK počas dňa podľa nej možno navštívia i niektoré okrsky.

10:22 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, môže požiadať okrskovú komisiu o prenosnú volebnú schránku. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojej webstránke. Zdôrazňuje, že "o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky" možno požiadať okrskovú volebnú komisiu "len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená".

10:12 Líder Smeru-SD Robert Fico odovzdal svoj hlas v referende v sobotu ráno. Informoval o tom na sociálnej sieti. Viac si prečítajte tu.

9:30 Kto na referendum pôjde a kto nie? Opýtali sme sa viacerých známych tvárí z hereckého prostredia či expolitikov. Niektoré odpovede vás možno prekvapia!

7:50 Na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti načas, a to aj v obciach, ktoré sú pre pretrvávajúcu energetickú kalamitu bez elektrickej energie. Pre TASR to uviedli jednotlivé okresné volebné komisie."Volebné miestnosti v okrese Banská Bystrica boli otvorené napriek tomu, že v niektorých obciach, napríklad Povrazník, nebol ráno elektrický prúd," uviedol pre TASR podpredseda okresnej komisie. V banskobystrickom okrese bolo vytvorených 129 volebných okrskov, z toho 78 v krajskom meste Banská Bystrica.

7:35 Na Slovensku ide už o deviate referendum. Podobne ako drvivej väčšine predchádzajúcich však hrozí, že nebude platné - účasť totižto musí byť minimálne 50-percentná. Pozrite si, ako dopadli doterajšie:

1994 - referendum o preukazovaní pôvodu majetku: účasť 20 %

1997 - zmarené referendum o členstve v NATO: účasť 10 %

1998 - referendum o neprivatizácii strategických podnikov: účasť 44 %

2000 - referendum vyvolané HZDS a SNS o predčasných voľbách: účasť 20 %

2003 - referendum o vstupe do EÚ: účasť 52 %, za 92 %

2004 - odborárske referendum o predčasných voľbách: účasť 36 %

2010 - referendum SaS o znížení počtu poslancov: účasť 23 %

2015 - referendum Aliancie za rodinu o zákaze manželstiev LGBTI+: účasť 21 %

7:30 V súvislosti s ďalšími otázkami o referende sa môžu občania obrátiť na informačné linky Ministerstva vnútra SR. TU nájdete telefónne čísla.

7:00 Na to, aby sa referendum stalo záväzným pre parlament, je potrebná účasť aspoň 50 % všetkých oprávnených voličov. V minulosti sa to podarilo len jednému všeľudovému hlasovaniu - o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ak by sa to podarilo dnes, išlo by o historicky druhé úspešné referendum. Všetko ostatné, čo potrebujete vedieť o referende 2023, nájdete TU.