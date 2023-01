ONLINE Referendum 2023: Hlasujú aj tam, kde majú energetickú kalamitu! Za sebou to už má i Fico

Začalo sa v poradí deviate referendum v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Voliči sa môžu vyjadriť k tomu, či sa bude dať v budúcnosti ukončiť funkčné obdobie parlamentu v opätovnom referende alebo v parlamente. Situáciu s vami sledujeme v ONLINE prenose.

Hlasovacie miestnosti sú otvorené od siedmej rána a svoje brány zatvoria o desiatej večer. Na hlasovacom lístku bude nasledovný text: "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?" V praxi to znamená, že Slováci v prípade platnosti referenda donútia poslancov zmeniť ústavu tak, aby do nej pripísali, že na vyhlásenie predčasných volieb stačí 76 hlasov poslancov. Môžete hlasovať aj v našej ONLINE ankete:

10:30 Všetky volebné miestnosti v okresoch Žilina, Trenčín a Ilava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas. Doposiaľ okresné volebné komisie (OVK) pre referendum nezaznamenali žiadne problémy. "V územnom obvode okresného úradu Žilina nenahlásili, že by niektorá volebná miestnosť potrebovala začať neskôr alebo odročiť začiatok referenda. Zatiaľ je priebeh pokojný," povedala pre TASR Petronela Rumanová z OÚ Žilina. Členovia žilinskej OVK počas dňa podľa nej možno navštívia i niektoré okrsky.

10:22 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, môže požiadať okrskovú komisiu o prenosnú volebnú schránku. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojej webstránke. Zdôrazňuje, že "o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky" možno požiadať okrskovú volebnú komisiu "len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená".

10:12 Líder Smeru-SD Robert Fico odovzdal svoj hlas v referende v sobotu ráno. Informoval o tom na sociálnej sieti. Viac si prečítajte tu.

10:00 Kto na referendum pôjde a kto nie? Opýtali sme sa viacerých známych tvárí z hereckého prostredia či expolitikov. Niektoré odpovede vás možno prekvapia!

9:50 Na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti načas, a to aj v obciach, ktoré sú pre pretrvávajúcu energetickú kalamitu bez elektrickej energie. Pre TASR to uviedli jednotlivé okresné volebné komisie."Volebné miestnosti v okrese Banská Bystrica boli otvorené napriek tomu, že v niektorých obciach, napríklad Povrazník, nebol ráno elektrický prúd," uviedol pre TASR podpredseda okresnej komisie. V banskobystrickom okrese bolo vytvorených 129 volebných okrskov, z toho 78 v krajskom meste Banská Bystrica.

9:45 Na Slovensku ide už o deviate referendum. Podobne ako drvivej väčšine predchádzajúcich však hrozí, že nebude platné - účasť totižto musí byť minimálne 50-percentná. Pozrite si, ako dopadli doterajšie:

1994 - referendum o preukazovaní pôvodu majetku: účasť 20 %

1997 - zmarené referendum o členstve v NATO: účasť 10 %

1998 - referendum o neprivatizácii strategických podnikov: účasť 44 %

2000 - referendum vyvolané HZDS a SNS o predčasných voľbách: účasť 20 %

2003 - referendum o vstupe do EÚ: účasť 52 %, za 92 %

2004 - odborárske referendum o predčasných voľbách: účasť 36 %

2010 - referendum SaS o znížení počtu poslancov: účasť 23 %

2015 - referendum Aliancie za rodinu o zákaze manželstiev LGBTI+: účasť 21 %

9:30 V súvislosti s ďalšími otázkami o referende sa môžu občania obrátiť na informačné linky Ministerstva vnútra SR. TU nájdete telefónne čísla.

9:00 Na to, aby sa referendum stalo záväzným pre parlament, je potrebná účasť aspoň 50 % všetkých oprávnených voličov. V minulosti sa to podarilo len jednému všeľudovému hlasovaniu - o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ak by sa to podarilo dnes, išlo by o historicky druhé úspešné referendum. Všetko ostatné, čo potrebujete vedieť o referende 2023, nájdete TU.