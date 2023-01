Stanislav († 53) mohol mať čudný dôvod na vraždenie: Zarážajúce slová kriminalistu o rodinnej tragédii

Rodinná tragédia v Michalovciach zostáva zahalená rúškom tajomstva a sprevádza ju zanovité mlčanie polície. V paneláku na Bieloruskej ulici prišli o život deti Zuzanka († 14) a Martinko († 12), ako aj ich rodičia Erika († 44) a Stanislav († 53).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nehybné telá detí a mamičky našli policajti ležať v spálni na posteli, pričom boli prikryté paplónom.Práve jeho podozrievajú, že vyvraždil svoju rodinu a potom sa sám zastrelil.

Skúsený kriminalista Matej Snopko (59) prekvapil tvrdením, že ich mohol zabiť z lásky. Ako motív strašného zločinu sa najčastejšie spomínajú finančné problémy otca, nezhody s manželkou, pričom údajne už padlo aj slovo rozvod. To všetko dokopy mohlo otca prinútiť k hroznému činu.

„Jednou z možností je, že otec sa rozhodol spáchať samovraždu a nenechať v tomto zlom skorumpovanom a zločinnom svete ľudí, ktorých miluje. V takomto prípade by to mohla byť kombinovaná vražda so samovraždou a vražda by mohla byť z lásky,“ myslí si kriminalista Snopko.