História áut v hlavnom meste siaha poriadne ďaleko: Odpadnete, koho viezol prvý bratislavský taxikár!

Nemohol ho mať každý! Hoci je dnes vlastnenie štvornohého tátoša pre mnohých úplnou samozrejmosťou, pred sto rokmi si mohlo dovoliť jazdiť autami len zopár vyvolených.

Inak to nebolo ani v Bratislave, kde by sa na začiatku minulého storočia dali autá spočítať na prstoch jednej ruky. Historik Vladimír Tomčík porozprával, ktorí ľudia vlastnili v Bra­tislave autá v dávnych časoch, ale aj to, kto bol prvým taxikárom. Po meste sa v autách premávali aj také osobnosti ako americký prezident Theodor Roosevelt či vedec Thomas Edison.

Údaje o tom, kto ako úplne prvý vlastnil v Bratislave automobil, sa podľa Tomčíka rozchádzajú. Isté je len to, že sa dali zahliadnuť štvorkolesové motorové vozidlá už na konci 19. storočia. Jedným z prvých, ktorý auto vlastnil, bol bohatý obchodník s vínom Jozef Palugyay.

„Bol veľmi aktívny motorista, najskôr jazdil na motocykli Slavia a neskôr na automobile Puch. Ako pretekár sa zúčastnil aj na pretekoch Jazda princa Henricha, ktoré v roku 1909 mali trasu aj na území Slovenska. Zúčastnilo sa na nich 109 vozov a jeho súpermi boli aj Wilhelm Opel a Ferdinand Porche,“ prezrádza fascinujúce historické zaujímavosti Tomčík.

Podľa jeho zdrojov bol však úplne prvým vlastníkom auta v Bratislave továrnik Gustav Stollwerck, výrobca čokolády na Račianskej ulici. „Bolo to pravdepodobne v roku 1896. Auto bolo žlté, nemeckej výroby, ale značka sa nedochovala. Ešte nemalo pneumatiky, len kovové ráfiky, ktoré na dlažbe vydávali veľký hluk a mestská rada ho vyzvala, aby s automobilom jazdil čo najmenej,“ vysvetľuje.