Stanislav († 53) mal plánovať vraždu ženy a detí dlhšie: Tajomstvá rodiny! Čo sa dialo dni pred drámou?

Postupne vychádzajú na povrch nové okolnosti obrovskej tragédie v Michalovciach. Ostali po nej štyria mŕtvi ľudia - jedna celá rodina. Podľa medializovaných informácií nezomreli deti a ich mama následkom streľby, ale mohli byť otrávené, alebo zahrdúsené. Otec si mal siahnuť na život strelnou zbraňou.

Policajtom sa v utorok po otvorení bytu naskytol hrozný pohľad - v jednej miestnosti mali ležať nehybné telá detičiek Zuzanky († 14) a Martinka († 12) a ich mamy Eriky († 44), v inej izbe našli ich mŕtveho otca Stanislava († 53). Práve jeho polícia údajne podozrieva, že vyvraždil členov svojej rodiny a potom si sám siahol na život. Ako motív sa spomína jeho zlá finančná situácia, ale aj nezhody s manželkou.

Rodina žila dlhé roky nenápadným životom na sídlisku Východ. Hoci Stanislav dlhé roky podnikal s úspešnou IT firmou, ktorú pred piatimi rokmi predal, bývali v pomerne bežnom štvorizbovom panelákovom byte na Bieloruskej ulici. Ľudia z okolia mali veľmi dobrú mienku najmä o slušne vychovaných detičkách a ich mame. „Z otca som mal vždy taký zvláštny pocit. Ako keby bol iný ako ostatní členovia rodiny,“ zdôveril sa jeden zo susedov. Po hrozných udalostiach je zrejmé, že jeho tušenie bolo správne.

Odrezaní od sveta

Stanislav sa na hrozný skutok zrejme dôkladne pripravoval. Svedčí o tom aj fakt, že pred ním doslova vymazal svoju rodinu zo sociálnych sietí. A potom ju v piatok po príchode detí zo školy doslova odpojil od spojenia s vonkajším svetom. Márne sa s nimi uplynulý víkend snažili spojiť kamaráti či spolužiaci.

„Vymazať všetky elektronické údaje o človeku nie je vôbec jednoduché,“ hovorí IT expert Ondrej Macko a dodáva: „Závisí to, samozrejme, od toho, z koľkých sociálnych sietí musel páchateľ údaje vymazávať. Ak mali jeho rodinní príslušníci napríklad Facebook, WhatsApp aj TikTok, bola by to robota tak na tri dni, a napriek tomu by sa mu nemuselo podariť vymazať úplne všetko.

Rozhodne to nie je niečo, čo by zvládol bežný človek, ktorý nie je znalý v informačných technológiách. Na to, aby mohol všetko vymazať, určite musel poznať prístupové heslá. Tieto údaje však stále existujú u prevádzkovateľa, sú len nezobrazené. Orgány činné v trestnom konaní sa k nim teda vedia dostať.“