Matovič o budúcnosti hnutia OĽaNO: Zmena názvu či odchod Hegera?! Týchto už na kandidátke nechcú

OĽANO bude mať snem po tom, ako sa rozhodne, čo bude ďalej s hnutím. Možný je aj odchod dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý by mohol vytvoriť nový subjekt. Skonštatoval to predseda OĽANO Igor Matovič s tým, že scenárov je viacero.

Argumentuje taktikou zabezpečiť úspech demokratických strán vo voľbách. "My sme naozaj v politike neštandard," skonštatoval Matovič s tým, že pri otázkach o budúcnosti hnutia hľadajú aj najlepší záujem Slovenska. Neprekážalo by mu, ak by niektorí z hnutia odišli napríklad do KDH alebo inej demokratickej strany, ktorá by sa následne dostala do parlamentu. Nevylúčil, že hnutie bude opäť meniť názov. Skonštatoval, že Zmenu zdola, za ktorou stojí Ján Budaj, na kandidátke už nechcú.

Rovnako uviedol, že umiernený liberálny volič dnes nemá koho voliť. „Bude voliť uletených boľševikov z PS? Asi ťažko. Ja som pre niektorých voličov odstrašujúci prvok. Nechcem, aby volič bol sklamaný a ostal doma v papučkách a mafia vyhrala voľby. Prídeme s takou stratégiou, aby ľudia mohli voliť s čo najlepším pocitom, že volia, čo najväčšie dobro a nie čo najmenšie zlo," tvrdí Matovič.

Zároveň pripomenul, že v minulosti ľudí prostredníctvom videa nabádal, aby volili stranu Sloboda a Solidarita (SaS). „Dnes už nebudem hovoriť, voľte SaS, možno budem hovoriť voľte stranu Eduarda Hegera," dodal.