Odvážne plány šéfa SNS Danka: Veľké debaty s Pellegrinim a Ficom! Odhalil, čo sa chystá

Jediná šanca na zostavenie stabilnej vlády do budúcnosti je Hlas-SD, Smer-SD a SNS.

Povedal to predseda mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl. Vytvoriť chce veľký opozičný blok. „Ak to nevyjde, tak SNS ide tvrdo sama do kampane,“ povedal Danko. Podľa jeho názoru by sa mali v tejto zostave pokúsiť vytvoriť tieňovú vládu už teraz. Na túto tému už hovoril s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) a bude o tom debatovať aj s Robertom Ficom (Smer-SD).

„Mali by sme systémovo pripravovať zmeny – naspäť získať energetiku, zmeniť stavebný zákon na diaľnice, riešiť sociálne veci, dôchodcov,“ vymenoval Danko. Ten, kto v konečnom dôsledku o možnej spolupráci rozhodne, bude podľa neho Pellegrini, ktorý odmieta spolupracovať s Ficom.

Danko oslovuje aj vybrané politické strany, ktoré majú pod päť percent. Na 27. januára zvolal do sídla SNS viacerých ich predstaviteľov. „Bude tam pán Radačovský, pán Stopka ako predsedovia strán, takisto by mal prísť pán Huliak, Komunistická strana Slovenska. V druhom kole sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorí majú nejaký politický výtlak, ako je Anna Belousovová,“ vymenoval Danko s dodatkom, že nemôže ignorovať ľudí na trhu, ktorí prinášajú hlasy.

Podotkol, že priamo do SNS nikoho zo spomenutých ľudí neprijímajú, no nie je vylúčené, že by viacerým lídrom či občianskym aktivistom umožnili byť na kandidačnej listine strany.