Karasov zákon sa podpredsedníčke Progresívneho Slovenska nepáči: Hanebné a ponižujúce!

Legislatívny návrh z dielne dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý mal uľahčiť život párom rovnakého pohlavia, považuje podpredsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Lucia Plaváková za hanebný a ponižujúci.

"Tento návrh hovorí, že vláda pod vedením Eduarda Hegera dáva partnerským vzťahom párov rovnakého pohlavia rovnakú váhu ako akýmkoľvek dvom ľuďom bez ohľadu na to, aký majú vzťah, bez ohľadu na to, či spolu žijú, bez ohľadu na to, či sa ľúbia a chcú spoločne tráviť život," zdôraznila Plaváková. Chýba jej akékoľvek uznanie existencie párov rovnakého pohlavia.

Navrhovaným vytvorením osobitnej evidencie u notára štát podľa nej "úplne explicitne hovorí, že LGBTI+ ľudia sú druhotriedni občania a občianky, ktorí ani nemôžu prísť potvrdiť si svoj zväzok na rovnaké miesto ako ľudia z väčšinovej časti spoločnosti".

Rezort spravodlivosti vo štvrtok navrhol právne nástroje, ktoré majú priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, oboznamovania sa so zdravotnými informáciami či ochrany maloletých.