Rodinná tragédia v Michalovciach otriasla Slovenskom: Ako sa brániť pred domácim násilím?

Tragédia v Michalovciach vyvoláva zatiaľ viac otázok než odpovedí. Čo sa v domácnosti dialo pred streľbou? Prečo deti neboli dva dni v škole a nekomunikovali? Čo sa dialo v osudný deň? Čo bolo dôvodom tohto zúfalého činu? Odpovede prinesie až vyšetrovanie, avšak jedno je zrejmé: nejaká forma násilia v tej domácnosti bola.

Odborníci hovoria, že ak ste svedkom či priamo obeťou násilia, nemali by ste sa báť reagovať. „Obete často chránia toho, kto im ubližuje,“ hovorí psychologička Wiktoria Fiurášek z online poradne MOJRA, „majú pocit, že sa to nikdy neskončí.“ Možno sa to dá pochopiť, násilie zažívajú mnoho rokov a je pre ne ťažké uveriť, že sa tento stav niekedy zmení.

Časom sa znižuje ich pocit sebahodnoty, môžu si dokonca hovoriť, že si bitku zaslúžia. „Ak ste svedkami násilia alebo máte podozrenie, že sa deje niečo nebezpečné vo vašom okolí, tak sa spýtajte: Ako ti môžem pomôcť?“ radí Fiurášek. Ak sa nám niekto s niečím takým zverí, je dobré rešpektovať jeho rozhodnutie. „Nenútiť danú osobu do riešenia, ktoré napadne ideálne nám, ale snažiť sa skôr ponúknuť viac variantov, ktoré môže pre svoju pomoc využiť,“ dopĺňa Michaela Řepová z inštitúcie Persefona, ktorá rieši problematiku domáceho a sexuálneho násilia.

Vytvorte si bezpečnostný plán

Wiktoria Fiurášek, online poradňa MOJRA