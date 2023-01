Polárnik Martin Navrátil zdolal najchladnejší kontinent: Ako jediný Slovák pokoril južný pól z pobrežia!

V Antarktíde strávil 53 dní. Martin Navrátil (42) z Bratislavy ako jediný Slovák prešiel od pobrežia, kde vystúpil z lietadla, až na južný pól. Cestu dlhú 1 047 km absolvoval v extrémnych mrazoch, vo vetre a pri snežení.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Na najchladnejšom kontinente na svete spal v stane 47 nocí a ťahal stokilové sane so zásobami. Priemerná teplota -30 °C mu dala poriadne zabrať. Schudol 13 kg a celý výlet ho stál 75-tisíc eur, no o nejakom komforte nemohla byť reč.

Martin precestoval už takmer celý svet, no dlho sníval o tom, že sa mu podarí zdolať južný pól. Na expedíciu sa fyzicky pripravoval približne pol roka. „Išiel som do Grónska, kde som bol sám a mohol som sa pripraviť na jestvujúce podmienky, teda byť sám bez signálu, ťahať všetky veci a podobne. Každý deň som na bicykli v hocijakých podmienkach zdolával od 20 do 60 km v plnej rýchlosti,“ ozrejmuje skúsený cestovateľ s tým, že dôležitá bola aj psychická príprava.