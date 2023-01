Čaputová o predčasných voľbách: Preferujem tento dátum! V akom prípade vymenuje úradnícku vládu?

Prezidentka SR Zuzana Čaputová preferuje termín predčasných volieb v prvej polovici roka, akceptuje však aj septembrový.

Počas svojho stredajšieho vyhlásenia zdôraznila, že aktuálna vláda je len dočasne poverená výkonom funkcie. V prípade jej zásadného zlyhania v termíne do volieb je hlava štátu pripravená odňať jej poverenie a na potrebný čas vymenovať úradnícku vládu.

"Je zrejmé, že dohoda o predčasných voľbách medzi politickými subjektami sa nehľadá ľahko. Preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne volieb, je to pre mňa stále akceptovateľná možnosť. Dôležité je, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára, aby sme občanom čo najskôr mohli dať jasnú odpoveď, ako a kedy vyvedieme Slovensko z vnútropolitickej krízy," uviedla prezidentka.

Pripomenula, že Národná rada (NR) SR vyslovila vláde nedôveru, preto má obmedzené právomoci a mala by ich vykonávať len na obmedzený čas. Dodala, že voľby v prvej polovici roka by preferovala aj vzhľadom na tvorbu štátneho rozpočtu a prijímanie opatrení v čase kríz.