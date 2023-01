Heger podľa Pellegriniho konečne jedno pochopil: Bol to len jeho sen, viete si toto predstaviť?!

Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽANO) konečne pochopil, že zostaviť novú vládnu väčšinu bol len jeho sen a poskladať 76-ku sa mu nepodarí na základe torza rozpadnutej koalície, ktorá ho sama povalila z premiérskej „stoličky". Uviedol to predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej besede.

"Od začiatku to nedávalo logiku. Viete si predstaviť, že by sa Boris Kollár (Sme rodina), Richard Sulík (SaS), Veronika Remišová (Za ľudí) a Igor Matovič ( OĽANO), ktorí sa rozhádali a padla im vláda, opäť posadili za stôl a znovu vytvorili nejakú stabilnú vládu, ktorá by nás mohla doviesť do riadnych volieb do Národnej rady SR?" spýtal sa Pellegrini.

Júnový termín predčasných volieb do Národnej rady (NR) SR by bol podľa Pellegriniho lepší aj preto, aby mala nová vláda časa na prípravu štátneho rozpočtu. "Mať voľby v júni je podstatne lepšie nie pre politické strany, ale preto, lebo nová vláda, nech už bude akákoľvek, bude musieť v tomto zložitom období pripraviť rozpočet," podčiarkol Pellegrini.

Je to podľa neho zodpovedné ku krajine, občanom aj k procesom, ktoré nová vláda bude musieť po nástupe urobiť. Za diskusiou o septembrovom termíne vidí politický kalkul, čo ešte ktorá strana stihne, či niekto založí nový subjekt alebo ako sa ešte podarí prekresliť politickú mapu.