Ste infikovaní covidom a chcete hlasovať v referende? Takýto je postup: Čas sa kráti

V sobotnom (21. 1.) referende budú môcť hlasovať aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19. Ak chcú hlasovať, musia o to požiadať najneskôr do piatka (20. 1.) do 12.00 h.

Nahlásiť sa treba telefonicky na čísle, ktoré zverejnil okresný úrad. V deň volieb za nimi prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra SR. Špeciálne hlasovať môžu voliči, ktorí majú k dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. Všetko, čo potrebujete vedieť: 7 hlavných otázok o referende! Ako hlasovať a komu hrozí pokuta? V deň konania referenda v čase od 7.00 h do 22.00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie. Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Členom komisie sa musí preukázať platným občianskym preukazom. Volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, môže hlasovať len s hlasovacím preukazom. Ten sa dá vybaviť v obci trvalého pobytu do piatka (20. 1.). Okrem špeciálneho hlasovania je možné požiadať o klasickú prenosnú volebnú schránku, ktorá je určená pre voličov, ktorí pre závažnú prekážku, najmä zdravotnú, nemôžu prísť do volebnej miestnosti. Môžu o to požiadať obec a v deň referenda okrskovú volebnú komisiu. Ľudia sa v referende budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.