Pčolinského sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva: Rozhodnutie exšéfa SIS nepoteší

Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský neuspel so svojou sťažnosťou na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP), ktorá sa týkala zákonnosti väzby. Súd zamietol sťažnosť pre nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informovalo na svojom webe.

Sťažovateľ namietal zákonnosť väzby. "A to za situácie, keď jeho vzatie do väzby odobrili súdy všetkých stupňov (a sťažovateľ v marci 2021 neuspel ani so sťažnosťou na Ústavnom súde SR), avšak následne generálny prokurátor, vykonajúc svoje mimoriadne oprávnenie podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, zrušil uznesenie o vznesení obvinenia proti sťažovateľovi ako nezákonné a svojvoľné," priblížilo ministerstvo.

Pčolinský tiež namietal, že Ústavný súd SR pri rozhodovaní o jeho sťažnosti nevzal do úvahy utajovanú prílohu vyšetrovacieho spisu. "Európsky súd sa stotožnil s argumentáciou vlády, že sťažnosť je neprijateľná pre nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy, konkrétne žaloby podľa zákona o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci," dodal rezort spravodlivosti.