V tejto časti Slovenska jazdite opatrne: Polícia prináša rady, ako na to

Na severe Slovenska treba jazdiť opatrne a prispôsobiť sa poveternostným podmienkam a povahe vozovky. Polícia zverejnila rady na sociálnej sieti.

"Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde," uviedli policajti s tým, že pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavým a prudkým pohybom. Mohlo by to podľa nich viesť k šmyku a následnej nehode. Zároveň upozorňujú, že na snehu je brzdná dráha dlhšia.

Podotýkajú, že treba jazdiť pomalšie a základom sú zimné pneumatiky. Pred jazdou je potrebné odstrániť z auta námrazu a sneh. "Nevyhnutnosťou je to, aby vodič dobre videl na cestu. Odstránením námrazy z auta zase zabránite padajúcim kusom ľadu, ktoré môžu poškodiť ostatné vozidlá," spresňujú policajti.