Rozkošný Miško trpí zákerným syndrómom, rodičia sú zdrvení: Odkiaľ vezmú na drahú operáciu?

Večne usmiaty Miško z Prievidze pôsobí na prvý pohľad ako úplne zdravé bábätko. Zdanie však klame. Krásny chlapček, ktorý sa narodil vlani v októbri, prakticky nevidí.

Nevie, ako vyzerajú jeho milujúci rodičia Lukáš (30) a Miriama (26) či malá sestrička Zojka (2), pozná len ich hlasy. Miško už ako mesačný musel podstúpiť vyšetrenie, ktoré potvrdilo strašnú diagnózu - Norrieho syndróm. Chlapček nebude nikdy vidieť. Má však nádej rozoznávať aspoň svetlo a tmu. Musí však ísť na operáciu do Londýna, ktorá stojí až 50 000 eur, no zdravotná poisťovňa ju neuhrádza.

Rodičom Miška nikdy nenapadlo, že by sa ich druhé dieťatko mohlo narodiť choré. „Keď bola manželka tehotná, všetko bolo v poriadku. Pri vyšetreniach síce narazil lekár na hodnoty, ktoré vyzerali, že by naše dieťa mohlo mať Downov syndróm, ale to doktor vzápätí vylúčil, a tak nám nič nebránilo tešiť sa na naše druhé dieťatko,“ hovorí otecko, ktorý ani len netušil, čo sa udeje po pôrode.

Hneď na druhý deň lekári oznámili rodičom, že ich dieťatko má zelený zákal. „Zostali sme v úplnom šoku. No o pár hodín nám povedali, že ide o sivý zákal. Odľahlo nám, lebo zelený by znamenal slepotu. Objednali nás na vyšetrenie do Bratislavy, kde musel náš synček ako mesačný podstúpiť narkózu,“ hovorí nešťastný otec. Všetci dúfali, že vyšetrenie dobre dopadne a maličký drobček po prvý raz uvidí svoju mamičku, otecka a sestričku. Žiaľ, nestalo sa...