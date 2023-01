Snehová nádielka robila radosť len na horách: Na Chopku lyžiari, pod Urpínom kalamita

Konečne nasnežilo, no radosť majú len niekde. Z bohatej nádielky sa tešia najmä lyžiari na Chopku, kde napadlo okolo 50 cm, no vrásky na čele spôsobil sneh vodičom.

Najväčšie komplikácie zaznamenali na horskom priechode Donovaly, kde sa krížili kamióny. Napokon úsek uzavreli a problémy mali aj v Banskej Bystrici. Zatiaľ čo si vo Vysokých Tatrách užívali zimné radovánky, pod Urpínom kolabovala verejná doprava.

Polovica januára priniesla výdatnú nádielku snehu, no kým niektorým komplikoval život, iní si ho do sýtosti užívali. Na Chopku mali lyžiari raj. Najväčšie stredisko síce začalo sezónu v úvode decembra, ale len vďaka technickému snehu. Poriadna nádielka prišla až tento týždeň. „Na zjazdovkách aj mimo nich pribudlo súhrnne do pol metra čerstvého prašanu. Podmienky sú vynikajúce,“ zhodnotil M. Galajda, hovorca TMR.

A naozaj, milovníci zimných športov zažili v Jasnej jednu z najlepších lyžovačiek za posledné roky. Čerstvý sneh a slnko s bezvetrím tvorili ideálne podmienky. Martin (47) prišiel až z Bojníc. „Je to tu skvelé, no skoro som sa sem nedostal, lebo cesta bola zlá,“ zhodnotil na svahu.

To, že sú na Chopku výborné podmienky, potvrdili spustením jedného z najstarších vlekov - H210 na Zadných Derešoch. Sneženie však narobilo problémy v Banskobystrickom kraji. Na horských priechodoch sa šmýkali kamióny. Aj preto Donovaly v utorok dopoludnia uzatvorili.