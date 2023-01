Rodinný magazín na RTVS povedie obľúbený slovenský herec: A to nie je všetko! Televízia avizuje niekoľko noviniek

Manažment RTVS predstavil v utorok na stretnutí s novinármi jarnú vysielaciu štruktúru Rozhlasu a televízie Slovenska. Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj vyjadril spokojnosť so štartom tohtoročnej jarnej vysielacej sezóny.

Pripomenul novinky ako Traf to!, Hit roka či Pravidlá mojej ženy, ktoré môžu diváci už niekoľko dní sledovať v televíznom vysielaní. Verejnoprávny vysielateľ pripravuje aj reláciu Najvernejší. Spravodajstvo bude vo februári hľadať nových redaktorov.

Ako uviedol riaditeľ sekcie televíznych programových služieb Vincent Štofaník, pripravovaná novinka Najvernejší je rodinný formát. "Je to magazín o domácich zvieratách, respektíve o psoch a ich majiteľoch, o ich problémoch. Dovolím si to nazvať tak trochu reality šou o koučovaní zvierat," priblížil magazín, ktorý môžu oceniť zvlášť rodiny, ktoré majú problém so svojím domácim miláčikom a nevedia si s ním poradiť.

Do života rodín s problémovými psíkmi nahliadnu Juraj Bača a dog kouč Juraj Ferko. V novej sezóne figuruje v televíznom vysielaní aj gastronomický cestopis Cestou necestou autora a režiséra Tibora Pataya, pokračujú stálice a zábavné programy RTVS ako Milujem Slovensko, Záhady tela a Neskoro večer.

Novinky v spravodajstve avizovala na tlačovej konferencii riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky Anna Sámelová. V príhovore privítala novú posilu Patrika Hermana, ktorého čaká okrem školenia nových redaktorov aj charitatívny projekt RTVS a stane sa tvárou novej publicistickej relácie.

Sámelová tiež oznámila zámer konkurzu na nových redaktorov spravodajstva, ktorý sa má uskutočniť 17. a 18. februára v troch slovenských mestách – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. "Sekcia spravodajstva intenzívne pracuje aj na zmenách v spravodajskej televízii RTVS :24, ktoré uvidia diváci na obrazovkách už v marci tohto roka," avizuje RTVS.