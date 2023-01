Súkromní lekári ohlásili poplatky: Aha, koľko zacvakáte v ambulanciách! Čo chce spraviť štát?

Pristúpili k najhoršiemu! Ambulantní lekári v tlaku na vládu už nemajú páky, a tak začínajú vyberať peniaze od pacientov.

Od februára by sa tak všetkých ľudí navštevujúcich ambulancie mal týkať poplatok od 2 do 10 eur. Niektorí lekári môžu dokonca ísť aj vyššie a sumu nastaviť na 20 eur. Situácia je vraj zlá aj pre vysoké ceny energií. Ako na to reaguje štát?

Asociácia súkromných lekárov (ASL) považuje zavedenie menších poplatkov momentálne za jedinú možnosť, ako môžu ambulancie pokračovať v činnosti. „Radi by sme sa niekedy dopracovali k situácii, že by sme mali podobné finančné ohodnotenie ako nemocniční lekári. Ak by do ambulantnej sféry prišlo zhruba 300 miliónov, ktoré spomínal minister zdravotníctva, tak by sme určite nepýtali žiadne poplatky. Nechceme nimi zaťažovať pacientov, ale, bohužiaľ, situácia nás k tomu prinútila,“ vysvetľuje pre Nový Čas prezident ASL Marián Šóth.

Súkromné ambulancie tak budú po novom pýtať od pacientov sumu v rozmedzí od 2 do 10 eur. Konkrétnu sumu si určí každá ambulancia sama, pričom podľa Šótha by mala brať do úvahy aj regionálne rozdiely. Bratislavská kardiologička Katarína Kováčová napríklad stanovila sumu za 20 minútové vyšetrenie aj na 20 eur.

Ako sa k situácii stavia ministerstvo zdravotníctva? „Rokujeme o dofinancovaní ambulantného sektora so zástupcami tohto sektora, s poisťovňami a rezortom financií,“ odpísali nám z rezortu s tým, že by situáciu chceli vyriešiť do konca januára. „Ministerstvo má vo svojej kapitole vyčlenených 80 mil. eur určených na pokrytie zvýšených nákladov, súvisiacich s energetickou krízou tak pre ambulantný sektor, ako aj pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Budeme, samozrejme, hľadať aj ďalšie možné zdroje,“ dodáva rezort.