Všetko, čo potrebujete vedieť: 7 hlavných otázok o referende! Ako hlasovať a komu hrozí pokuta?

Cesta k predčasným voľbám alebo vyhodené peniaze? Už v sobotu od siedmej ráno do desiatej večer budú po celom Slovensku otvorené hlasovacie miestnosti, kde sa bude rozhodovať v historicky deviatom referende.

To zorganizoval Smer Roberta Fica (58), ktorý tvrdí, že tým sa krajina posunie k výberu novej vlády. Pravdou je, že v plebiscite ľudia rozhodujú len o jednej otázke, a to pomerne komplikovanej. Čo bude vlastne výsledok znamenať?

Fico zozbieral necelých 400-tisíc podpisov, čo mu stačilo na to, aby prezidentka musela referendum vyhlásiť. Tá tak po posúdení jednej otázky Ústavným súdom aj spravila. Práve sudcovia rozhodli, že jedna z dvojice otázok, ktoré Fico naformuloval, bola v rozpore s ústavou.

Na hlasovacom lístku tak bude text nasledovný: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ V praxi to znamená, že Slováci v prípade platnosti referenda donútia poslancov zmeniť ústavu tak, aby do nej pripísali, že na vyhlásenie predčasných volieb stačí 76 hlasov poslancov.



Neistá účasť

Vládna koalícia tvrdí, že sobotné referendum má ochrániť predstaviteľov Smeru pred trestným stíhaním. Zároveň sa odmietajú zúčastniť na hlasovaní. „Toto referendum považujeme za najzbytočnejšie v histórii Slovenska, keďže tejto otázky sa týka aj návrh zákona, o ktorom sa bude rokovať v parlamente,“ uviedla SaS. Naopak, fanúšikmi referenda sú politici Republiky či Hlasu. Fico zase niekoľkokrát zdôraznil, že nečaká, že bude úspešné.

„Ponúkame jasný plán, ako Slovensko vyslobodiť z rúk amatérov,“ povedal Fico. Prezidentka Zuzana Čaputová ho vníma ako súčasť rok a pol prebiehajúcej politickej kampane jednej strany. „Nebudem preto vyzývať občanov na účasť a nebudem ich od účasti ani odrádzať,“ vyjadrila sa Čaputová. Na januárové referendum štát vyčlenil vyše 10 miliónov eur.