Vysoké ceny energií sú pre škôlky neúnosné: Jednu už museli zatvoriť! Pribudnú aj ďalšie?

Pre vysoké ceny energií zatvorili prvú škôlku. Ide o zariadenie pre deti v predškolskom veku v Dolnom Kubíne. Učiteľky a deti na tri mesiace preradili do iných zariadení. Nie je však vylúčené, že k nej onedlho nepribudnú ďalšie škôlky alebo školy, pretože enormný nárast cien energií neutiahnu.

Škôlka kúri plynom a matematika jednoducho nepustí. „Vlani sme platili dvadsať eur za magawatthodinu plynu, teraz je to viac ako dvesto eur. Zálohová platba bola 320 eur, teraz očakávame viac ako 2-tisíc eur,“ uviedol pre TV JOJ viceprimátor mesta Dolný Kubín Matúš Lakoštík. Aj keď zvažovali viaceré alternatívy, napokon škôlku zavreli. „Bola to nutnosť. Kontaktovali sme rodičov a deti pôjdu do náhradných škôl,“ informovala riaditeľka MŠ Záskalická Veronika Puváková.

Tento krok však negatívne hodnotia viacerí rodičia. „Neprijali to s nadšením, obzvlášť rodičia z azylového domu. Tam je tá finančná situácia veľmi zlá. Tí rodičia väčšinou poberajú sociálne dávky, deti sme prideľovali tam, kde sú voľné miesta, a musia ísť autobusom,“ doplnila riaditeľka Puváková.

Dôvodom je aj fakt, že deti musia chodiť do vzdialenejšej škôlky a tak sa im predraží cesta. Niektorí rodičia to však vzdali a ratolesti rovno prehlásili do iných zariadení. „Niektoré deti sa aj odhlásili. Išli do iných okresov alebo do iných materských škôl,“ zhrnula Puváková.