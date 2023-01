Nižšie položeným strediskám podľa analytikov odzvonilo: Čaká Slovensko lyžovanie na blate?!

Masy ľudí na Chopku a na Štrbskom Plese, zvyšok krajiny bez snehu. Aj takto by mohli vyzerať zimy na Slovensku už o niekoľko desaťročí. Jedným z dôsledkov globálneho otepľovania je aj úbytok snehu, ktorý robí z možnosti zalyžovať si z roka na rok väčšiu raritu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Až tretina lyžiarskych stredísk na Slovensku môže už onedlho stratiť dôvod na existenciu, pretože počet dní, počas ktorých by mohli byť otvorené, začne byť smiešne malý.

V legendárnych lyžiarskych strediskách ako Malinô Brdo, Valčianska dolina či Oščadnica - Športcentrum si už po roku 2040 s najvyššou pravdepodobnosťou nezalyžujete. Patria k 26 strediskám, pre ktoré analytici predpovedajú také zlé snehové podmienky, že pre ne bude nerentabilné pokračovať v činnosti. To všetko však bude len začiatok a situácia sa bude z desaťročia na desaťročie ďalej zhoršovať.

Teoreticky a čiastočne by to mohol zmeniť len radikálny odklon ľudstva od fosílnych palív, na ten to však zatiaľ nevyzerá. „Ku koncu tohto storočia budú udržateľné iba vysoko položené lyžiarske strediská. Stavba a rozvoj lyžiarskych stredísk pod 1 700 m n. m. by sa preto mali v súvislosti s týmito zmenami zvážiť,“ varujú analytici z Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) v správe s veľavravným názvom Lyžovačka na blate.

Na základe dát z jednotlivých oblastí pracujú analytici s predpokladom, že na to, aby bola prevádzka lyžiarskeho strediska aspoň trochu rentabilná, je potrebných 35 dní za sezónu vhodných na umelé zasnežovanie. „Predpokladá sa, že prírodný sneh bude v dlhodobom horizonte nedostatkový. Umelé zasnežovanie je preto najrozšírenejším a univerzálnym spôsobom adaptácie lyžiarskych stredísk na zmenu klímy,“ uvádza sa v správe.