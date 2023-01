Rozlúčka so squashistom Cellerom († 31) bola plná sĺz: Jeho láska mu dala srdcervúce zbohom!

Srdcervúce posledné zbohom! Uplynulo vyše týždňa od tragickej smrti squashového šampióna a reprezentanta Miroslava Cellera († 31), ktorý zomrel po sobotňajšom páde zo schodov v centre Bratislavy.

Zanechal po sebe dvojročného synčeka Riška a tehotnú manželku Evu. V pondelok sa s ním prišli okrem rodiny na cintorín do Vrakune rozlúčiť aj priatelia, športovci a kolegovia. Po ukončení obradu Eva silno objímala fotku svojho milovaného manžela.

Na vrakunský cintorín sa prišlo s úspešným športovcom rozlúčiť viac ako 150 ľudí. Najbližšia rodina znášala celú situáciu skutočne ťažko. Zúfalú a užialenú matku museli pri otvorenej rakve podopierať synovia, Eva ešte naposledy venovala svojej životnej láske cez slzy pohľad plný nekonečnej lásky. Miroslavov otec chcel predniesť smútočnú reč, no stiahnuté hrdlo a oči plné sĺz mu to nedovolili. Slová lásky k milovanému synovi do neba len napísal a predniesť ich musela pracovníčka pohrebníctva.

„Mal dvoch starších bratov a mladosť prežil v Petržalke, kde si našiel aj celoživotných priateľov. Študoval na športovom gymnáziu, kde mu hádzaná a volejbal dali výborné pohybové základy,“ odznelo pri rakve a trúchliaci hostia si vypočuli aj veľký príbeh lásky Evy a Mira.