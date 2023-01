Krvavý horor v dome v Čachticiach: Zomrela Gabika († 48) rukou muža, ktorý prežil zásah bleskom?!

Obrovská rodinná tragédia! Koncom minulého roka sa odohral v jednom z domov v Čachticiach doslova horor. Gabiku († 48) mal podľa polície jej druh Ľubomír (56) mimoriadne brutálnym spôsobom dobiť na smrť.

Muž ju mal kopať po celom tele a hádzať ju o nábytok. Paradoxne, bol to práve on, kto napokon volal záchranku. Ženu previezli do nemocnice, kde ťažkým zraneniam napokon podľahla. Ľuba obvinili z ublíženia na zdraví, jeho konanie však bolo prekvalifikované na zabitie na chránenej osobe. Paradoxom je, že Ľubomír dostal pred vyše 11 rokmi druhú šancu na život po zásahu bleskom.

Polícia bola privolaná zasahovať do domu, kde žena žila, ešte 28. decembra. „Večer sa v dome mala strhnúť zrejme hádka. Obaja boli potúžení alkoholom. Ľubo však ne­ovládol svoj hnev a Gabiku začal mlátiť hlava-nehlava,“ začína rozprávať rodinná príbuzná, ktorej sa tisnú slzy do očí. Následne vyslovuje slová, z ktorých tuhne krv v žilách.

„Gabiku búchal o nábytok, lebo všetko bolo rozbité, v dome bolo mnoho krvi. Musel ju kopať a mlátiť dovtedy, dokiaľ nespadlo jej bezvládne telo na zem,“ vraví s hrôzou v hlase. Ľubo podľa nej potom zrejme na nejaký čas zaspal, a keď precitol, zbadal, že Gabika leží nehybne na zemi.

„Zavolal hneď záchranku s tým, že jeho družka odpadla. Na miesto okamžite prišla aj polícia,“ dodala. Muži zákona vzali Ľuba so sebou a po rozhodnutí súdu skončil vo väzbe. „V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví,“ povedala ešte koncom roka hovorkyňa Krajskej polície v Trenčíne Ingrid Krajčíková.