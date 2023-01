Mathiasko akoby zázrakom prežil desivú autohaváriu: Po ťažkom zranení mozgu musí nosiť prilbu

Bojuje ako lev! Mathiasko (3) sa vlani v októbri viezol s maminkou Timeou a jej priateľom zo škôlky, keď im do cesty v protismere vletel Enriko (19). Zrážke sa nedalo zabrániť a najťažšie zranenia si z nej odniesol práve malý chlapček.

Museli ho letecky transportovať do nemocnice v Banskej Bystrici, kde ho operovali a uviedli do umelého spánku. Dnes už je Mathiasko doma, no cesta k jeho uzdraveniu je ešte veľmi dlhá. Po ťažkom zranení mozgu musí nosiť na hlavičke prilbu.

Mathiasko sedel v aute vzadu v sedačke. Nemohol ani len tušiť, že cesta zo škôlky sa pre neho skončí obrovským zápasom o prežitie. „Išli sme s priateľom z Levíc domov do Dolných Semeroviec, boli sme po Mathiaska v škôlke. Čelne do nás vpálil 19-ročný chlapec, ktorý nám vošiel do protismeru a už sa nedalo uhnúť. Malý bol pripútaný vzadu v sedačke,“ spomína na hrozné okamihy mama Timea.

Jej synčeka po nehode operovali 4 hodiny a následne ho uviedli do umelého spánku. „Dokopy mu operovali mozog tri razy a ešte dvakrát ho budú. Teraz nosí prilbičku na hlavičke, najskôr bude ďalšia operácia o rok, musia mu tam dať implantáty,“ doplnila Timea. Najbližšie ich čaká mesačný pobyt v kúpeľoch v Kováčovej. „Má totiž problém s chôdzou, kríva na jednu nožičku,“ vysvetľuje mamina dôvod kúpeľnej liečby.