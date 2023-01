Dieram na cestách odzvonilo: Zaplátajú ich stroje za 22 miliónov! Vodiči v jednom kraji sa potešia

Unikátny stroj! Podobnú mašinu nemajú nikde inde na Slovensku. Košický samosprávny kraj nasadí na deravé cesty desať strojov JCB Pohle. Jeden stojí 360-tisíc eur. Vďaka nim bude plátanie až 10-násobne rýchlejšie.

„Na lízing sme kúpili novú cestársku techniku v hodnote 22 miliónov eur. Je medzi nimi aj desať takýchto strojov, ktoré budú rozmiestnené do našich piatich stredísk,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Na jednom z týchto strojov bude jazdiť Ján Lipták. „Predtým sa všetko robilo ručne. Najskôr sa rezačkou zarezal asfalt. Potom prišiel kompresor, ,vyšrámalo‘ sa to, následne vybralo a pozametalo a až potom prišiel sypač, ktorý doviezol asfaltovú zmes. Dieru na asfaltovanie doteraz pripravovalo sedem ľudí. Teraz to všetko urobí jeden stroj,“ potešil sa operátor stroja.

Podľa neho táto mašina pripraví dieru na asfaltovanie za necelých desať minút v závislosti od šikovnosti strojníka. Podľa Richarda Reimanna, ktorý školí personál na ich ovládanie, má táto mašina ešte jednu veľkú výhodu. „Je ňou bezpečnosť pri práci. Kým predtým behalo po ceste množstvo robotníkov, teraz stačí jeden, ktorý je vo vysokej kabíne chránený zariadeniami, a riziko, že sa mu niečo stane, je minimálne,“ uzavrel školiteľ.