Trnavská automobilka pripravuje transformáciu výroby: Ruší túto zmenu

Trnavská automobilka od apríla preruší výrobu na víkendovej zmene. Je to v súlade s prípravou na spustenie nového výrobného programu, naplánovaného na začiatok roka 2024, do ktorého sa rozhodla spoločnosť Stellantis investovať 180 miliónov eur.

Informoval o tom hovorca závodu Michal Nič. "Napriek opatreniu je cieľom spoločnosti zachovať aktuálnu mieru zamestnanosti," zdôraznil hovorca.

Spoločnosť Stellantis plánuje v rámci strategického plánu Dare Forward 2030 investície vo výške viac ako 30 miliárd eur do roku 2025 zamerané na implementáciu stratégií elektrifikácie štyroch globálnych platforiem, softvéru, konektivity a autonómneho riadenia a vytvorenie inovatívneho ekosystému s cieľom podporiť 14 svojich automobilových značiek a dve značky poskytujúce mobilitu.

V júni 2021 oznámila skupina alokáciu nového výrobného programu do trnavského závodu. "Toto rozhodnutie v prospech Trnavy je ocenením za výkon výrobného centra, ktoré dosiahlo vďaka transformačnému projektu Future in Our Hands. Cieľom závodu je stať sa lídrom výroby segmentu B skupiny Stellantis v doménach ekonomickej výkonnosti a klientskej kvality tak v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte," uviedol hovorca.

Postupný začiatok výroby nového výrobného programu segmentu B je naplánovaný na začiatok roku 2024. Veľkú časť budú predstavovať plne elektrické motorizácie. V súčasnosti pracuje na novom projekte tím približne 150 zamestnancov a tento počet sa bude v roku 2023 ešte zvyšovať. Úlohou tohto tímu je modifikácia výrobných liniek, úprava pracovných postov, inštalácia zariadení a výroba predsériových vozidiel.