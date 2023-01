Exminister Sulík reaguje na vysoké zálohové faktúry: Na Hirmanovi nenechal nitku suchú

Problém súčasných vysokých zálohových faktúr za energie pre podnikateľov nie je v tom, že sa podnikatelia neozvali, ale v tom, že minister hospodárstva Karel Hirman nedotiahol začatú robotu do konca.

Na sociálnej sieti to v pondelok uviedol Hirmanov predchodca a predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík. "Od začiatku roka začali chodiť podnikateľom zálohové faktúry za elektrinu. Vo výške až do desaťnásobku ich minuloročných platieb! Vôbec nie je problém, že minister bol na dovolenke, každý potrebuje oddych, a práca ministra prináša zodpovednosť a stres. Ale celú jeseň sa na tento problém mohol pripravovať," uviedol Sulík. Hirman podľa šéfa liberálov o všetkom vedel, keďže pripravená legislatíva bola súčasťou agendy, ktorú mu Sulík so štátnym tajomníkom Karolom Galekom odovzdali.

Sulík zdôraznil, že rezort mal pri jeho odchode na pomoc v energetickej kríze pre domácnosti aj pre podnikateľov viacero nástrojov. "Kým sme tam boli, mnohé sa nedalo realizovať, lebo ministerstvo financií blokovalo peniaze na pomoc ľuďom, a keď sme odišli, zrazu bolo všetko možné. Samozrejme, radi sme to podporili, lebo ide o krajinu a ľudí v nej," dodal.

Šéf SaS kritizuje, že rezort hospodárstva stále nepodpísal zmluvu so Slovenskými elektrárňami na dodávku lacnejšej elektriny pre domácnosti. Pripomenul tiež, že z minulého roka zostalo v štátnom rozpočte nevyčerpaných 250 miliónov eur určených na kompenzáciu platieb za elektrinu v mesiacoch august a september, ktoré by sa dali použiť pre dodávateľov, aby o túto sumu znížili zálohové platby pre podnikateľov. Hirman podľa neho iba nechal dobehnúť už začaté procesy a stihol vymeniť niektorých nominantov.