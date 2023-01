Miroslav Kollár o možných krokoch Dzurindu: Vážne by toto expremiér spravil?

Expremiér Mikuláš Dzurinda zrejme preskočí založenie vlastnej strany a rovno sa spojí so stranou Spolu – občianska demokracia.

Informoval o tom predseda strany Spolu a nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Kollár na sociálnej sieti. Podotkol, že vzhľadom k odvolaniu vlády je jasné, že čas sa skrátil. „Preto sme momentálne v štádiu, keď podľa mňa preskočíme bod jeden, teda založenie samostatného projektu Mikuláša Dzurindu. Skôr sa rozprávame o tom, ako spojiť existujúcu štruktúru strany Spolu s jeho politickým projektom,“ uviedol Kollár.

Podľa neho sa pokojne môže stať, že koncom januára sa nájde v parlamente 90-ka, ktorá schváli predčasné voľby, a koncom februára sa budú odovzdávať kandidátky do volieb. „Ak by boli voľby v najkratšom možnom termíne, my budeme formálne a technicky pripravení, aby sme mohli odovzdať kandidátku," dodal Kollár. Výsledkom rokovaní nielen s Dzurindom, ale aj s ďalšími demokratickými politikmi, má byť vytvorenie stabilnej platformy stredo-pravicových síl. Má ísť o projekt pre moderného voliča, ktorý vyznáva demokratické hodnoty a vníma potrebu reforiem, zároveň s jasným zahraničnopolitickým smerovaním.