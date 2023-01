Romantika, o akej sa iným len sníva: Roman a Klaudia čakali na fotky v snehu pol roka!

Počkali a oplatilo sa. Mladomanželia Roman (29) a Klaudia (24) z Ružomberka sa sobášili v lete, ale romantické svadobné fotenie si odložili až na zimu.

V svadobných šatách si to aj s fotografom namierili na Smrekovicu (1 530 m n. m.) vo Veľkej Fatre. „Pôvodne sme chceli ísť na Kubínsku hoľu, kam sa chodievame lyžovať. V deň fotenia sa nám však plány zmenili. Prudko sa oteplilo a začalo pršať. Okamžite sme zvolili plán B, nakoľko by to moje svadobné šaty v blate neprežili,“ prezradila so smiechom Klaudia. Po ceste stretli turistov, ktorí im gratulovali.

Ostatným Slovákom sa o snehu tohtoročnú zimu iba sníva. Rok totiž odštartovalo neprimerane teplé počasie. Už tento týždeň by sa to však mohlo zmeniť. V niektorých oblastiach Slovenska už napadla malá vrstva snehu, no meteorológovia z Meteo Slovensko predpokladajú až príchod kalamity. "Slovensko sa od pondelka ocitne na okraji jadranskej tlakovej níže, ktorá pochopiteľne aj tentokrát vyšle výdatné zrážky. Keďže sa Slovensko bude ešte v prvých dňoch budúceho týždňa nachádzať v teplom sektore, zrážky budú výlučne dažďové. Všetko sa však zmení pravdepodobne stredou, kedy sa ocitneme v teplotnom rozhraní na postupujúcom výraznom zvlnenom studenom fronte a stred tlakovej níže postúpi nad nás," uvádzajú na stránke Meteo Slovensko. Ďalej tiež tvrdia, že napadnúť by mohli desiatky centimetrov snehu, zatiaľ si však meteorológovia nie sú istí, kde presne.

Fotogaléria 1 fotiek v galérii

Aké bude počasie