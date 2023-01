Obľúbeného lekárnika Tibora († 57) oplakáva celé mesto: Záhada čelnej zrážky na rovnej ceste v piatok 13.!

Nepochopiteľný manéver v piatok trinásteho! Obľúbený podnikateľ sa už nikdy nezvíta so svojou rodinou ani nepôjde s kamarátmi na ryby, čo bolo jeho veľkou vášňou.

Lekárnik Tibor Czuľba († 57) so svojou drahou audinou čelne narazil do kamióna. Nemal žiadnu šancu prežiť. Tragédiu si jeho najbližší ani priatelia nevedia vysvetliť. Trebišovčan smeroval od mesta, kde býval a podnikal, do neďalekej obce Veľaty.

Na internete sa objavilo video zachytávajúce desivú zrážku. Vidno, že nebohý prešiel do protismeru a išiel v ňom možno aj sto metrov. Kamionista sa mu chcel vyhnúť, no už nestihol zareagovať.

„Pri Trebišove došlo k nehode, pri ktorej vyhasol život vodiča. Vodič viedol auto v smere od Trebišova na obec Veľaty, kde z doposiaľ nezistených príčin došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim ťahačom, ktorý viedol maďarský vodič (28),“ uviedla za políciu J. Mésarová a pokračovala: „Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre usmrtenie. Okolnosti, za akých k tragickej nehode došlo, čo bolo jej príčinou a miera zavinenia účastníkov bude predmetom vyšetrovania.“