Rodina bývalého primáša († 38) prežíva po tragickej nehode veľký žiaľ: Prečo Jánovi nikto nepomohol?

Ako bez neho budú žiť? Danka (37) vo štvrtok prišla o milujúceho manžela a jeho dvojičky Adam (10) a Jerguš (10) o úžasného otca.

Bývalý primáš folklórneho zboru Rozsutec Ján († 38) vletel autom dierou medzi zvodidlami do 25-metrovej rokliny, keď sa vracal z Nitry, kam viezol najlepšieho kamaráta po auto. No vo chvíli, keď potreboval súrne pomoc, nikto nebol na blízku. Havarované auto nebolo z cesty vidno...

Veľký žiaľ prežíva manželka Danka (37), ktorá sa s Jánom spoznala v súbore. Pri prvom stretnutí medzi nimi preskočila iskra a hneď sa do seba zamilovali. „Janko chcel pre rodinu vždy to najlepšie,“ prezradila Jánova teta Emília, ktorá sa o tragickej nehode dozvedala pri návšteve zubára.

„Keď mi volali, čo sa stalo, neverila som vlastným ušiam. Je to pre nás obrovská tragédia. Janko bol výnimočný človek,“ povedala s tým, že jej synovec by sa pre druhých rozdal, no práve keď potreboval sám pomoc, nenašiel sa nikto, kto by mohol čokoľvek spraviť, pretože jeho zdemolované auto ležalo na dne 25-metrovej rokliny, kam vletelo cez dieru vo zvodidlách a našli ho až vďaka GPS signálu.

Ak by tam diera nebola, mohol si nadaný hudobník a chlap, ktorý iným nevedel povedať nie, splniť jeden veľký sen.