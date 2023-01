Najmilší poslovia jari začali prichádzať na svet: Ako sa volá prvé jahniatko?

Tešia sa z prvého prírastku. Na farme Palomíno v Závadke (okr. Prešov) sa narodilo maličké jahniatko, ktoré dostalo meno Severín a berú ho ako prvého posla jari.

Napokon, počasie za oknami tomu nasvedčuje a zamestnanci sa už nevedia dočkať ďalších prírastkov. Na farme chovajú dokopy 270 oviec. „Prvé jahniatko sa nám narodilo pred troma dňami. Máme z neho veľkú radosť,“ teší sa majiteľka farmy Radka Šťastná. Podľa nej budú čoskoro nasledovať ďalšie prírastky.

„Tehotenstvo oviec trvá päť mesiacov. Tie, ktoré boli pripustené v auguste, prinášajú na svet svoje potomstvo v januári. Každá matka obyčajne porodí 1 - 2 jahniatka,“ podotkla skúsená farmárka, ktorá však tohto roku trochu zmenila spôsob chovu oviec. „Kým v minulosti sme naplánovali príchod väčšiny maličkých ovečiek na začiatok roka, teraz sme to urobili inak. V januári sa narodia mláďatká len šestnástim ovečkám. Zvyšné budú rodiť až v druhom štvrťroku, aby boli pripravené v druhom polroku tohto roka,“ vysvetlila chovateľka z východného Slovenska.

Ich jahňatá dlhé roky smerovali predovšetkým do Talianska, kde ich očakávali pred Veľkou nocou, no aj to sa čiastočne zmenilo. „Trh s jahňacinou trochu ožil aj u nás. Slovenské jahňatá sa už dajú kúpiť aj vo veľkých reťazcoch. Aj my sa budeme orientovať týmto smerom,“ uzavrela starostlivá Radka.