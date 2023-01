Alexander napísal a ilustroval knihu, pri ktorej behá mráz po chrbte: Neuveríte, ako získal najlepší príbeh

Parádne kresby aj príbeh. Alexander Gerbery (31) z Levoče zozbieral a v knihe opísal príbehy o moderných, strašidelných a hororových udalostiach v meste, kde už celé stáročia straší aj Levočská biela pani.

Nazval ju Strašidelné mestské legendy a do deja vtiahne mladých aj dospelých čitateľov. Alexander Gerbery príbehy zbieral dlhé roky. „Mal som ich pohromade už v roku 2016, no až teraz sa mi ich však podarilo vydať knižne. Teší ma to, lebo by bola škoda, keby upadli do zabudnutia,“ prezradil autor pracujúci, ako účtovný špecialista.

Ide o jeho prvú vydanú knihu, v ktorej vlastnoručne ilustroval deväť príbehov. „Všetky mám z počutia a väčšina sa týka nášho mesta. Porozprávali mi ich príbuzní, či známi. S príbehmi je to tak, že keď sa prestanú rozprávať, zabudne sa na nich a zaniknú. To bolo mojou motiváciou pri spracovávaní knihy. Takto zostanú zachované aj pre ďalšie generácie. Pri niektorých bude čitateľovi behať mráz po chrbte. Ale je to taký príjemný strach. Pre domácich je to ešte zaujímavejšie, lebo tým, že sú z Levoče, si dokážu predstaviť aj miesta, na ktorých sa mohli odohrať. I keď ja osobne na duchov neverím. Najradšej mám príbeh o kostižeroch,“ odhalil Alex aj s informáciou, ako ho získal.

„Vymenil som ho s bezdomovcom za cigaretu. Bol to dobrý obchod,“ teší sa spisovateľ, ktorý v príbehu opisuje, ako sa staré, historické hradby, obkolesujúce Levoču, stali miestom hororových udalostí, aké by nechcel zažiť nik. Kniha je dvojjazyčná, príbehy sú napísané v slovenčine aj angličtine. Má 80 strán. Nie je na predaj, čo bola podmienka dotácie, ktorú na knihu dostal od Prešovského samosprávneho kraja. Dá sa vypožičať vo viacerých knižniciach.