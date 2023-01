Keby tam boli zvodidlá, Ján († 38) mohol ešte žiť! Zo slov dopravného analytika o nehode muzikanta mrazí

Prečo sa to muselo stať?! Takúto otázku si teraz kladie každý, kto poznal muzikanta Jána († 38), ktorý zomrel vo štvrtok večer. Bývalý primáš folklórneho súboru Rozsutec išiel s najlepším kamarátom Martinom (35) do Nitry, kam ho viezol po nové auto. Domov však nevyrazili v závese.

Ján išiel trochu skôr a medzi Kremnicou a Kremnickou Baňou (okr. Žiar nad Hronom) vyletel medzerou medzi zvodidlami do 25-metrovej rokliny. Prečo podľa dopravného analytika J. Drahovského nie sú v jednom z najnebezpečnejších úsekov osadené zvodidlá, ale zíva tam diera, ktorou preletí auto?

Miesto, kde Ján vyletel, je v pravotočivej zákrute, ktorá je za dobrej viditeľnosti prehľadná. Lenže Ján sa vracal za tmy a vonku mrholilo, čo na neosvetlenej ceste predstavuje nebezpečný mix rizikových okolností. Potvrdil to aj dopravný analytik J. Drahovský.

Pokiaľ si vodič na poslednú chvíľu všimne, že vozovka ostro mení smer, nemusí zareagovať, aj keď ide podľa predpisov. „Preto je nepochopiteľné, že na úseku, kde autá jazdia 90 km/h, neboli osadené zvodidlá, ktoré by zadržali auto v šmyku, najmä keď za nimi zíva 25-metrová roklina. Pre vodiča, ktorý ide od Kremnice, sa javí úsek ako rovný, no zrazu mení smer. Ak aj ide predpisovo v noci a na poslednú chvíľu si všimne zákruty, môže zabočiť, no pneumatiky nemusia mať dostatočnú priľnavosť a auto bude pokračovať priamo,“ povedal analytik.