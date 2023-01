Neskutočný príbeh! Kanadský Slovák odkázal škole v Banskej Bystrici obrovské peniaze: Čo s nimi spravia?

Návšteva s obrovským prekvapením. Pred pár mesiacmi sa v Spojenej škole v Banskej Bystrici objavila staršia dáma z Kanady.

Tá vedeniu školy povedala neuveriteľnú správu: jej brat Louis John Gazdarica († 85) im vraj odkázal vo svojej poslednej vôli 125-tisíc eur. Informácii uverili až po tom, keď im na účet naozaj prišli peniaze z dedičstva muža, ktorého rodičia pochádzali z Liptovských Revúc (okr. Ružomberok). Do čoho škola z vyše 550 študentmi peniaze investovala?

„Zhruba pred pol rokom sa v našej škole objavila žena, ktorá tvrdila, že nám chce darovať peniaze ako odkázané dedičstvo po jej bratovi,“ spomína riaditeľ školy Ján Žuffa s tým, že staršia pani žijúca v Kanade nevedela ani slovko po slovensky, preto to brali ako žart. „Asi po týždni sa v našej škole zjavila opäť, no tentoraz už aj so svojím kamarátom, ktorý tlmočil pravdivosť jej slov spred týždňa. Vysvitlo, že sa volá Maria Gazdarica a naozaj prišla z Kanady, aby poskytla finančný dar z poslednej vôle jej brata Louisa Johna Gazdaricu 3 školám zo stredného Slovenska a jednou z nich je tá naša,“ vysvetlil Žuffa.