Stále dúfajú v zázrak! Vinári v Topoľčiankach sú zúfalí: Lahodný mok je v ohrození

Lahodný mok je tento rok ohrozený! Vinári v Topoľčiankach (okr. Zlaté Moravce) s napätím sledujú teplomer a túžobne očakávajú mráz. Ohrozené je totiž ľadové víno, aby hrozno mohli pozbierať, potrebujú minimálne -7 °C. Ak sa však neochladí do 5. februára, delikátny mok nebude. Za posledných 18 rokov sa im to stalo len druhýkrát...

Za 18 rokov, čo sa venujú produkcii ľadového vína, sa možno iba druhýkrát stane, že pre teploty nebudú môcť vyrobiť obľúbené ľadové víno. Predtým sa to stalo len v sezóne 2019/2020. Tento rok však vinári stále dúfajú v zázrak.

„Máme polovicu januára a 10 stupňov, keby bolo o 20 menej, tak by to bolo zaujímavé. Teraz čakáme, dúfame, lebo na konci januára sa zvykne lámať počasie. Boli sme pripravení okolo Mikuláša v decembri, aj sa debničky poroznášali, predpovede hovorili o -10 stupňoch, ale realita bola -5 a to je málo,“ prezradil riaditeľ Miloš Ševčík. „Tá teplota je potrebná, aby šťava v bobule zamrzla, oddelí sa ľad, voda zamrznutá, ktorá ostane nesladká, cukor ostane sólo a skoncentruje sa v tom hrozne a šťava sa vylisuje z neho,“ dodal s tým, že im počasie nepraje.

„Nie je to to, čo by sme chceli, ale dúfame, že sa ešte podarí na konci januára aspoň tých -7 stupňov. Hrozno kvalitatívne vyzerá ako v predošlých rokoch, len tým, že dlhšie nemrzne, máme výraznejšie straty. Zvieratá ho chodia ožierať a môže sa stať, že tie strapce začnú opadávať. Hniloba zatiaľ nie je, ale uvidíme, ako sa bude vyvíjať počasie,“ doplnil Ivo Nagy zo sadu.

„Ak teploty nebudú také, aby bolo kvalifikované ako ľadový zber, víno sa oberie a spravíme z toho víno, nie ľadové, ale nejaké obyčajné víno, také sladšie, nezahodíme ho,“ na záver odhalil kritický scenár Nagy. „Počítame, že by sme z toho, čo v sade máme, urobili tak 1 200 až 1 500 litrov vína, čo je asi 3 500 až 4 000 fľašiek. Tie sú 0,325-decilitrové a jedna sa predáva priemerne za 13 eur,“ doplnil Nagya riaditeľ vinárstva Ševčík.